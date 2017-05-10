В России отзывают 260 кроссоверов Peugeot 3008 из-за топливных трубок

Автопроизводитель Peugeot отзывает в России 261 кроссовер 3008, выпущенный в период с октября 2016 года по август 2017-го, из-за возможных неполадок с топливными трубками. На официальном сайте Росстандарт сообщил VIN-номера неисправных авто.

Причиной отзыва 261 кроссовера Peugeot 3008 стало неправильное расположение трубок топлива, которые установили возле аэродинамического экрана. В результате трубки могут тереться об экран, а впоследствии порваться.

Автопроизводитель свяжется с владельцами кроссоверов Peugeot 3008, которые попадают под кампанию отзыва, и сообщит о необходимости проведения ремонтных работ. Кроме того, владельцы могут самостоятельно сверить VIN-номера, предоставленные Росстандартом, и обратиться к официальному представителю Peugeot.

Автомобили проверят на наличие данной неисправности и, при необходимости, топливные трубки оснастят дополнительной защитой оплетки или же полностью заменят.