В Китае запущено производство удлиненной версии кроссовера Audi Q2

В Китае на совместном предприятии Volkswagen и FAW запустили производство кроссовера Audi Q2L. Новинка является удлиненной версией нового кроссовера Q2 и будет предложена на китайском авторынке.

Особенностью Audi Q2L станет увеличенное расстояние между осями и более просторный салон автомобиля. На данный момент производитель не предоставил информацию о новых размерах кроссовера. Напомним, что Audi Q2 имеет следующие габариты: длина – 4 191 мм, ширина – 1 794 мм, высота – 1 508, колесная база – 2 601 мм.

Для Китая Audi Q2L получит сразу три турбомотора: литровый, который выдает до 116 лошадиных сил, 1,4-литровый, который генерирует 150 лошадиных сил, а также двухлитровый мощностью 290 лошадиных сил. Кроме того, позднее будет представлена полностью электрическая версия удлиненного кроссовера.

Продажи Audi Q2L на китайском авторынке стартуют уже в первом квартале 2018 года. На данный момент не известно, появится ли удлиненная версия на других рынках.