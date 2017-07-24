Из-за неисправной трансмиссии в США отзовут 5,5 тысяч спорткаров Aston Martin

Британский автопроизводитель Aston Martin отзывает 5 500 спорткаров из США из-за неисправной трансмиссии и электропроводки. Под кампанию отзыва попадают DB9, DBS, Rapide, Virage, Vanquish, собранные с 2009 по 2016 годы.

Представители компании сообщили, что неисправная трансмиссия и проблемы с электрической проводкой не дают воспользоваться режимом «парковка», а также могут стать причиной ДТП.

Компания Aston Martin сообщила, что спорткары DB9 и DBS, который выпустили в 2005-2009 горах, имеют проблемы с проводами для подключения аккумулятора, что может стать причиной возгорания. Производитель уточняет, что сообщений о случаях ДТП вызванных данной неисправностью в компанию не поступало.

Отзывная кампания 5 500 машин Aston Martin будет объявлена 1 февраля 2018 года. Уточняется, что все ремонтные работы будут производить за счет компании.