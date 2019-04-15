«Агрессивная Азия»: Впечатлениями от динамики Mitsubishi L200 поделился блогер

Автомобилист загрузил салон «японца» 2019 года выпуска и устроил ему тест-драйв.

На своём YouTube-канале Z Drive водитель рассказал, что Mitsubishi L200 очень даже неплох в плане динамики, хотя хватает некоторых нюансов. После рестайлинга автомобиль стал выглядеть новым, брутальным и крутым, потому популярному обзорщику не терпелось поскорее выяснить, насколько пикап хорош на скоростной трассе.

Эксперт отметил, что даже в 2019 году на данное авто продолжают устанавливать задние барабанные тормоза, однако в остальном особых претензий к Mitsubishi L200 у блогера не возникло. Дизельный 154-сильный мотор в сочетании с механической коробкой передач должны были обеспечивать «японцу» неплохие скоростные данные, что и подтвердил тестовый заезд по трассе.

Блогер сразу похвалил японский пикап за удобное рулевое колесо и отличную эргономику, а как только автомобиль стартовал, эксперту стало ясно, что он имеет дело с очень «боевым» дизелем. По малейшему нажатию на педаль, обороты мотора уходили в «красную» зону, достигая отметок в 4 500 оборотов, и водителю даже показалось, что как для своих параметров и загруженности, Mitsubishi L200 хочет казаться уж больно агрессивным.

«Настоящая агрессивная Азия. Великая удача, что у японцев вышло сделать автомобиль таким развязным. Очень интересная история», – делится восторгами эксперт, уточняя, что высокий уровень комфорта Mitsubishi L200 прекрасно сочетается с его скоростными характеристиками, не давая водителю почувствовать, что он находится за рулём полностью груженного пикапа.