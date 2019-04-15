«Агрессивная Азия»: Впечатлениями от динамики Mitsubishi L200 поделился блогер

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Автомобилист загрузил салон «японца» 2019 года выпуска и устроил ему тест-драйв.

На своём YouTube-канале Z Drive водитель рассказал, что Mitsubishi L200 очень даже неплох в плане динамики, хотя хватает некоторых нюансов. После рестайлинга автомобиль стал выглядеть новым, брутальным и крутым, потому популярному обзорщику не терпелось поскорее выяснить, насколько пикап хорош на скоростной трассе.

Эксперт отметил, что даже в 2019 году на данное авто продолжают устанавливать задние барабанные тормоза, однако в остальном особых претензий к Mitsubishi L200 у блогера не возникло. Дизельный 154-сильный мотор в сочетании с механической коробкой передач должны были обеспечивать «японцу» неплохие скоростные данные, что и подтвердил тестовый заезд по трассе.

Блогер сразу похвалил японский пикап за удобное рулевое колесо и отличную эргономику, а как только автомобиль стартовал, эксперту стало ясно, что он имеет дело с очень «боевым» дизелем. По малейшему нажатию на педаль, обороты мотора уходили в «красную» зону, достигая отметок в 4 500 оборотов, и водителю даже показалось, что как для своих параметров и загруженности, Mitsubishi L200 хочет казаться уж больно агрессивным.

«Настоящая агрессивная Азия. Великая удача, что у японцев вышло сделать автомобиль таким развязным. Очень интересная история», – делится восторгами эксперт, уточняя, что высокий уровень комфорта Mitsubishi L200 прекрасно сочетается с его скоростными характеристиками, не давая водителю почувствовать, что он находится за рулём полностью груженного пикапа.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Лучше, чем Creta и Kaptur? Блогер рассказал о новом Chery Tiggo 7

Обзорщик решил выяснить, сможет ли новый «китаец» достойно конкурировать с настоящими...

KIA снова показала в сети новый кроссовер KIA Seltos

Корейцы представили в сети ролик, в котором крупным планом продемонстрировали отдельные...

«Абсолютно все в этой тачке есть»: Блогер оценил KIA Soul с турбомотором

Обзорщик остался в восторге от нового KIA Soul в версии GT-Line – в особенности его...

Что бесит в Chery Tiggo: Автовладелец рассказал о минусах «китайца»

По его словам, эти недостатки отталкивают в будущем покупать китайские авто.

«Оптимальная и наилучшая?»: Чем так хороша KIA Optima, рассказал эксперт

Автомобилист решил разобраться, оправдывает ли корейский седан свое название.

«Такое должно быть с завода»: Как сделать Chevrolet Niva идеальной, рассказал блогер

Эксперт поделился советами о том, как нужно дорабатывать «Шниву» сразу после покупки.

«Даже подушки не сработали»: Владелец Toyota Camry рассказал, как в машине отказал руль на трассе

ДТП произошло, когда автомобиль входил в поворот – одно из колес не реагировало на...

Медленно, но верно: Плюсы и минусы нового Haval F7 назвал эксперт

Китайский кроссовер уже начали собирать на новом автозаводе, расположенном в Тульской...

Зря ушли: Новый Ford Focus стал «круче», подешевел и лишился «робота»

Новый «Фокус» 2019 года добрался до Украины, где его предлагают с современными и...

Идеальный «семьянин»? Блогер выяснил, является ли Geely Atlas семейным авто

Семейный автомобиль – это не просто 5-местная машина. Это автомобиль, приспособленный к...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ