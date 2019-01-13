«У официалов меняю только масло»: О нюансах обслуживания Toyota Camry рассказал владелец

Сегодня, 00:02 \\ Авто/Мото

Хозяин «Камри» объяснил, почему советует практически все сервисные работы по возможности проводить у «частников».

Как сообщил владелец Toyota Camry V40, блогер Евгений Рублев, он уже шестой год ездит на машине, и покупал ее уже подержанную в возрасте 5 лет. С самого начала эксплуатации он отказался от прохождения ТО у официальных дилеров: «У официалов меняю только масло», – добавил он. Объяснение этому просто и логичное: в случае с официальным дилером остается уверенность в том, что «Камри» будут «кормить» качественным и именно оригинальным маслом, и так получается даже дешевле. Х

«На этом мои взаимоотношения с ними заканчиваются», – сообщил владелец. Он рассказал, что однажды поменял у «официалов» колодки и стойки амортизаторов на Toyota Camry. Итоговая сумма его неприятно удивила: стойки амортизаторов обошлись ему дороже, чем обошлись бы сами амортизаторы в другом автосервисе. С тех пор автор решил с официальным дилером не связываться.

По мнению владельца «Тойота Камри», сейчас гораздо проще и выгоднее находить специалистов, которые знают все нюансы обслуживания отдельно по кузовным работам, отдельно по ремонту электрики и по ремонту ходовой части, а запчасти и вовсе заказывать через интернет. Тем более что там их можно купить выборочно, например, только сайлентблоки. У дилера же они будут идти только вместе с рычагом и, соответственно, обойдутся дороже.

В комментариях с владельцем «Камри» согласились: «У официалов мастера меньше знают, чем перспективные ребята в гаражах», – написал один из подписчиков.

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Автор - Марина Кравченко
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