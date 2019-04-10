Эксперты озвучили ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов

Сегодня, 12:06 \\ Авто/Мото

Кроссоверы – это отличные автомобили, подходящие для езды как по городским дорогам, так и по бездорожью, и в них нет недостатка на вторичном рынке. Эксперты составили ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов.

Лидером подготовленного рейтинга выступает японский Toyota RAV4, считающийся наиболее надежным и универсальным авто, но при этом оно отличается лакокрасочным покрытием не лучшего качества. Подкапотное пространство «японца» занимает 2-литровый 158-сильный бензиновый мотор, а также предусмотрены дизели с отдачей 150 и 177 «лошадок».

Второе место досталось Volvo XC90, который обладает качественной сборкой и надежной конструкцией. Шведский паркетник комплектуется 210- и 315-сильными агрегатами, но кроме того имеются еще и дизели с отдачей от 163 до 200 «лошадок».

ТОП-3 закрывает Mitsubishi Outlander с просторным салоном. «Аутлендер» получил под капот бензиновый 2,4-литровый 170-сильный агрегат и 156-сильный 2,2-литровый дизель.

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Автор - Михаил Соболев
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