Эксперты озвучили ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов

Кроссоверы – это отличные автомобили, подходящие для езды как по городским дорогам, так и по бездорожью, и в них нет недостатка на вторичном рынке. Эксперты составили ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов.

Лидером подготовленного рейтинга выступает японский Toyota RAV4, считающийся наиболее надежным и универсальным авто, но при этом оно отличается лакокрасочным покрытием не лучшего качества. Подкапотное пространство «японца» занимает 2-литровый 158-сильный бензиновый мотор, а также предусмотрены дизели с отдачей 150 и 177 «лошадок».

Второе место досталось Volvo XC90, который обладает качественной сборкой и надежной конструкцией. Шведский паркетник комплектуется 210- и 315-сильными агрегатами, но кроме того имеются еще и дизели с отдачей от 163 до 200 «лошадок».

ТОП-3 закрывает Mitsubishi Outlander с просторным салоном. «Аутлендер» получил под капот бензиновый 2,4-литровый 170-сильный агрегат и 156-сильный 2,2-литровый дизель.