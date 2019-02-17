Лучшая реклама Nissan: В сети жестко продемонстрировали выносливость японского двигателя

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Старенький Nissan Almera сдался, но продержался поразительно долго.

Подкапотная мойка вообще тема отдельная. Как бы ни было грязно под капотом, нельзя просто взять и залить там все водой. «Почему же?», - видимо, подумали экспериментаторы YouTube-канала «Гараж 54», и решили проверить на выносливость двигатель Nissan Almera 1998 года.

Нужно отметить, что «старый ржавый» автомобиль, которому уже более 20 лет, все еще довольно «бодро» ездил. Поскольку подкапотная проводка в старых авто фактически никак не защищена, чтоб враз все не отсырело, не замкнуло и заглохло, провели обработку толстым слоем литоловой смазки, после чего запустили двигатель и из пистолета от души залили его чистящей пеной. Мотор не переставал работать даже после того как пену мощной струей смыли водой.

Пар идет, двигатель не заглох, снаружи чисто. А внутри? Но «ниссановский» мотор выдержал даже внутреннюю промывку, правда, отказал стартер. Тем не менее, машина завелась на мягкой сцепке и мотор все еще работал. Когда же было вымыто все масло, и его место заняла пена, «японец» сдался.

Продемонстрированный эксперимент вызвал неоднозначную бурную реакцию: с одной стороны, это «лучшая реклама Nissan», с другой же столь жестокое обращение с автомобилем вызвало волну негодования среди автолюбителей.

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Автор - Алёна Лескова
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