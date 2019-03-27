Пикап от Mitsubishi станет конкурентом Ford Ranger Raptor

Около трёх месяцев назад Mitsubishi представила в Бангкоке шоу-кар, дальнейшая судьба которого зависела от реакции общественности. Теперь стало известно о выходе серийной версии.

Японская компания изучила отзывы о своём уникальном пикапе, после чего приняла решение выпустить Triton Absolute, который станет конкурентом для Ford Ranger Raptor. Новинка по сути представляет собой перелицованный вариант популярного Mitsubishi L200.

Вместе с этим в сети были опубликованы снимки будущего пикапа. Как пишет CarAdvice, запланирован выпуск двух версий, одну из которых основательно подготовили для бездорожья.

Помимо увеличенного дорожного просвета, полного привода и внедорожной резины в арсенале Mitsubishi Triton Absolute будут межосевой дифференциал, центральная и задняя блокировки, различные внедорожные режимы и «понижайка». Второе исполнение будет отличаться усиленными краями грузового отсека и встроенным в багажник на крыше дополнительным освещением.

Напомним, обычный Mitsubishi L200 можно приобрести с 2,4-литровым 128-сильным бензиновым мотором и с 2,4-литровыми «турбодизелями» с отдачей в 154 и 181 л. с. На выбор доступны механическая и автоматическая КПП.