«Очень надежная, но есть нюанс»: Проблемными моментами подержанной Skoda Octavia поделился блогер

Эксперт решил рассказать автолюбителям, к чему им готовиться, приобретая себе чешский лифтбек.

Популярный обзорщик Пётр Баканов заявил, что водители, которым необходим просторный салон и безразмерный багажник, чаще всего обращают своё внимание на Skoda Octavia с пробегом, ведь машины, появившиеся на российском рынке летом 2012 года, сейчас «в самом соку» и цены на них радуют своей привлекательностью.

По словам эксперта, ценообразование Skoda Octavia со «вторички» может показаться странным. Найти можно варианты за 400 000 рублей, однако от таких, убежден водитель, ничего хорошего можно и не ждать вовсе: «Скорее всего, это бывшее в употреблении такси, отбегавшее 200 или 300 тысяч километров».

С коррозией кузова владельцам Skoda Octavia третьего поколения сталкиваться пока не приходилось, а вот подкрашивать машину приходится регулярно, ведь лакокрасочное покрытие машины оказалось слишком «нежным», потому царапинами и сколами обрастает очень быстро. Ещё одним проблемным моментов подержанной «Шкоды» блогер называет большую часть светотехники автомобиля.

«Влагу пропускают, из строя выходят, быстро запотевают», – объясняет автомобилист, уточняя, что недостатков в целом у Skoda Octavia не так уж и много, и нужно как можно тщательнее осматривать её на подъёмнике перед покупкой, дабы убедиться, что подвеска и ходовая – в порядке: «Очень надежная, но есть свои нюансы».