«Китайский» Santa Fe: Стартуют продажи нового паркетника Haima 8S

Сегодня, 07:50 \\ Авто/Мото

У дилеров Поднебесной «свежий» бюджетник появится уже 15 июня.

При первом взгляде на новый китайский паркетник Haima 8S, в глаза тут же бросается поразительное сходство с популярным корейским кроссовером Hyundai Santa Fe. При этом в целом «китаец» выглядит достаточно свежо и актуально: большая решетка радиатора, двухэтажная головная оптика, светодиодные фонари сзади, объединенные LED-полоской в целостный сегмент, а также многое другое.

При этом сходство с Santa Fe у Haima 8S заканчивается, как только водитель попадает в салон автомобиля. Тут можно отметить современную мультимедийную систему с «парящим» сенсорными экраном, лаконичное рулевое колесо, стильную переднюю панель, а также футуристичный селектор КПП.

В подкапотном пространстве Haima 8S расположится один из двух турбомоторов: 1,2-литровый агрегат на 148 «лошадей» или же 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 194 «лошадки».

Привод – безальтернативно передний, а вот в качестве трансмиссии будет предложена 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот». Пока известно лишь о том, что продажи Haima 8S начнутся в Китае, но не исключено, что данная модель появится и на глобальном рынке.

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Автор - Алекс Ройзман
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