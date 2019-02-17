У «АвтоВАЗа» отсудили 1,3 миллиона рублей за низкое качество LADA Vesta

Владелец постоянно ломающейся «Весты» 2016 года выпуска подал в суд и выиграл.

Жалобы и претензии к «АвтоВАЗу» - тема привычная, некоторые автолюбители сталкиваются с действительно серьезными проблемами, которые решают более радикальным методом – через суд. Так поступил житель Саратова, который приобрел подержанную LADA Vesta 2016 года всего год назад – в марте 2018 года за 470 тысяч рублей, и уже через 2 месяца эксплуатации, когда общий пробег авто по одометру составил 60 тысяч км, был вынужден обратиться к официальному дилеру по причине «троения» и сильного шума в двигателе, сообщает портал «Лада Онлайн».

Поскольку еще не окончился срок гарантийного обслуживания, дефекты выявили и устранили бесплатно: заменили опору правой подвески мотора, герметизировали клапанную крышку.

Однако спустя всего лишь месяц эксплуатации из строя вышел кондиционер, «отказала» задняя скорость, а на приборной панели загорелся индикатор Check Engine. Все еще в рамках гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре устранили и эти неисправности, вернув авто владельцу.

Но спустя 4 месяца владелец «Весты» снова «отогнал» машину в сервис, на этот раз по причине того, что она, сперва перестала набирать обороты, а после и вовсе перестала заводиться. Однако на этот раз забирать авто из сервиса владелец не поспешил, а обратился с официальной претензией в форме иска в судебном порядке непосредственно к автопроизводителю.

Суд полностью удовлетворил иск, обязав «АвтоВАЗ» компенсировать 740 тысяч рублей стоимости машины, компенсировать 3 тысяч рублей морального ущерба, а также 11,8 тысяч рублей неустойки, оплатить услуги адвоката истца в размере 10 тысяч рублей и выплатить штраф в 535 тысяч рублей.