Hyundai рассекретила цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade

Сегодня, 13:01 \\ Авто/Мото

Базовый ценник на новый Hyundai Palisade 2020 превысит 2 миллиона рублей.

Внедорожник в минимальной комплектации будет оснащен мультимедийной системой с сенсорным экраном в 8 дюймов, 18-е легкосплавными дисками, светодиодными дневными ходовыми огнями и электронными помощниками – это задние парктроники, система удержания в полосе и предотвращения столкновения с пешеходами. За нее покупатель отдаст 31,55 тысячи долларов, либо 2,036 млн рублей.

Средняя комплектация Hyundai Palisade обойдется в 33,5 тыс. долларов, или около 2,17 млн рублей. С ней водитель получит вставки из сатинового хрома в экстерьере и поворотники в зеркалах на светодиодах, а также кожаный руль, кресло с поддержкой поясничного отдела, 2-зонную климатическую установку и запуск мотора с кнопки.

Ну а топовая комплектация корейского внедорожника включает в себя премиальную решетку, датчик дождя, двойной люк, 20-е диски, кожаную обивку салона, вентиляцию и подогрев кресел, вывод изображения на дисплей лобового стекла, систему аудио с 12 динамиками и полностью цифровую «приборку». Такой Hyundai Palisade будет стоить 44,7 тысячи долларов, или же почти 2,9 млн рублей.

При этом все комплектации новинки от Hyundai оснащаются 291-сильным мотором V6 объемом в 3,8 л, работающим в паре с АКПП.

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Автор - Марина Кравченко
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