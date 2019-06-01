«Попал» на 50 тысяч: Печальным опытом перепрошивки Skoda Octavia A7 поделился блогер

Сегодня, 12:32 \\ Авто/Мото

Чип-тюнинг – тонкое вмешательство, к которому необходимо подходить с максимальной ответственностью. Это позволит сохранить деньги и не разочароваться.

Неудачным случаем перепрошивки седана Skoda Octavia A7 с 1,8-литровым турбомотором и 6-ступенчатой МКПП поделился блогер YouTube-канала «Format Drive». Когда расход в 6-7 литров на 100 км, а также время разгона до «сотни» в 7,3-7,6 секунд показались владельцу «Октавии» слишком большими, и из машины захотелось «выжать» весь ее потенциал, подходящим решением показался чип-тюнинг.

Однако несмотря на то, что чип-ателье и специалисты по перепрошивке были выбраны надежные, время и деньги оказались потраченными впустую. После перепрошивки, которая коснулась как блока «коробки», так и двигателя, авто «перестало ехать». Показатели «после» стали значительно хуже, чем показатели «до», лишь трансмиссия стала более плавной и «приятной».

После замены масла и допкорректировок картина не улучшилась. Однако в ходе разбирательств «вылезла» неисправность актуатора турбины и необходимость замены цепи, хотя авто до перепрошивки все еще сохраняло нормальную работоспособность.

Итог: «попал» на ремонт мотора, возвращение к заводским настройкам, необходимость замены цепи, ремонта актуатора, что составит примерно 50-60 тысяч рублей в дополнение к уже потраченным на неудачный чип-тюнинг.

Вывод: перед тем, как вносить изменения в программные настройки авто, необходимо убедиться в идеальной работоспособности его систем.

Поделиться новостью:
Автор - Алёна Лескова
Главное за неделю

Новый внедорожник УАЗ получит детали от лимузинов Aurus

Наработки уже есть, однако запуск производства, скорее всего, начнется через год или даже...

«Действует на нервы»: Skoda Superb раскритиковал автовладелец

Чешская «четырехдверка», несмотря на несомненные плюсы, стала объектом раздражения...

«Француз, который смог»: Renault Fluence со «вторички» приятно поразил эксперта

Французский подержанный седан продолжает радовать своей дешевизной и долговечностью.

KIA впервые показала на видео новый кроссовер KIA Seltos

На официальном Youtube-канале KIA Motors в Индии опубликовали новый ролик, где раскрыли...

«Шикарен до безобразия»: Отзывом о Hyundai Santa Fe 2014 года выпуска поделился автолюбитель

Корейский кроссовер с пробегом привел в восторг нового хозяина.

«Бизнес-седан или Gran Turismo?»: Впечатлениями от Skoda Superb SportLine поделился блогер

 Автомобилист раскрыл основные сильные стороны чешского седана за 3,7 миллиона рублей.

УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом сделали блогеры

Когда у людей много свободного времени, они готовы взяться за реализацию самых странных...

«Они делали Solaris, теперь делают это»: Получается ли у Genesis G90 быть как Mercedes, выяснила автообзорщица

В салоне автомобиля можно увидеть всё то же самое, что есть в моделях премиум-сегмента,...

Такое чудо нам не по карману: Стоит ли новый Hyundai Santa Fe своих денег, выяснил обзорщик

Не так давно в России начались продажи четвертого поколения корейского кроссовера,...

«Исключительный автомобиль по своей цене»: О достоинствах Hyundai Santa Fe перед Mazda CX-5 рассказал блогер

Обзорщик сравнил два популярных кроссовера и пришёл к неожиданным выводам.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ