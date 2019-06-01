«Попал» на 50 тысяч: Печальным опытом перепрошивки Skoda Octavia A7 поделился блогер

Чип-тюнинг – тонкое вмешательство, к которому необходимо подходить с максимальной ответственностью. Это позволит сохранить деньги и не разочароваться.

Неудачным случаем перепрошивки седана Skoda Octavia A7 с 1,8-литровым турбомотором и 6-ступенчатой МКПП поделился блогер YouTube-канала «Format Drive». Когда расход в 6-7 литров на 100 км, а также время разгона до «сотни» в 7,3-7,6 секунд показались владельцу «Октавии» слишком большими, и из машины захотелось «выжать» весь ее потенциал, подходящим решением показался чип-тюнинг.

Однако несмотря на то, что чип-ателье и специалисты по перепрошивке были выбраны надежные, время и деньги оказались потраченными впустую. После перепрошивки, которая коснулась как блока «коробки», так и двигателя, авто «перестало ехать». Показатели «после» стали значительно хуже, чем показатели «до», лишь трансмиссия стала более плавной и «приятной».

После замены масла и допкорректировок картина не улучшилась. Однако в ходе разбирательств «вылезла» неисправность актуатора турбины и необходимость замены цепи, хотя авто до перепрошивки все еще сохраняло нормальную работоспособность.

Итог: «попал» на ремонт мотора, возвращение к заводским настройкам, необходимость замены цепи, ремонта актуатора, что составит примерно 50-60 тысяч рублей в дополнение к уже потраченным на неудачный чип-тюнинг.

Вывод: перед тем, как вносить изменения в программные настройки авто, необходимо убедиться в идеальной работоспособности его систем.