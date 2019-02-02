«И мы этим дышим»: Об опасности конденсата кондиционера в KIA Rio рассказал владелец

«Риовод» поведал о том, как просто можно избавиться в машине от влаги, в которой накопляется вредная плесень.

На YouTube-канале «Киа Рио 2012-2017 6 акпп» опубликовано видео, в котором владелец KIA Rio третьего поколения рассказал об опасности конденсата кондиционера машины. По словам рассказчика, влага способствует развитию вредоносных микроорганизмов в системе охлаждения салона. В частности, в ней появляется плесень, она разносится по машине через дефлекторы, «и мы этим дышим», – подчеркивает автор.

Автомобилист рассказал, что в KIA Rio имеется специальная чаща под испарителем, в которую стекает конденсат. Она самостоятельно освобождается от воды, но уже тогда, когда почти переполнится и, если запущен мотор. Поэтому, влага может долго находиться в емкости, что способствует развитию в ней болезнетворных микроорганизмов, особенно в летнее время, когда на жаре они развиваются гораздо стремительнее.

«Риовод» отмечает, что ради здоровья водителя и его пассажиров, а также ради чистоты и исправности машины, стоит регулярно сливать воду в вышеописанной емкости. Благо, что для этого не нужно ничего разбирать. Достаточно отключить кондиционер, когда он находится в режиме охлаждения, после чего включить вентилятор на максимальную мощность.

Работа вентилятора способствует «выталкиванию» воды из чаши через трубку. Если во время этого процесса заглянуть под днище машины, то можно увидеть, как сливается жидкость достаточно сильной струёй. Как правило, жидкость сливается примерно полторы минуты. После этого нужно, чтобы вентилятор поработал еще 10-15 минут для продува и просушки всей системы кондиционирования.

Также автор отметил, что вышеописанную процедуру лучше делать перед тем длительной стоянкой. К примеру, по приезду на рыбалку после длительной поездки. Или после рабочего дня, перед тем, как поставить авто на парковку.