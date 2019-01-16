«Мелочи портят картину»: Владелец рассказал о минусах нового Mitsubishi Pajero Sport 3

Делая выбор в пользу нового внедорожника последней модели, хочется рассчитывать на максимум комфорта и качества, но приходится мириться с некоторыми недостатками.

Одним из наиболее комфортабельных и надежных авто SUV-класса в линейке Mitsubishi является модель Pajero Sport 3 поколения. Производитель стремиться с каждым модельным годом сделать авто лучше и, при этом, не завышать цену, что практически невозможно. Поэтому приходится балансировать: что-то улучшать, а чем-то жертвовать. Покупателям же, приходится «закрывать глаза» на некоторые недостатки ради получаемых эксплуатационных преимуществ.

На YouTube-канале «Shamil M» автовладелец поделился обзором на свой Mitsubishi Pajero Sport 3. Авто относительно новое – пробег всего около 30 тысяч км, однако этого достаточно, чтобы перечислить самые яркие минусы. И эти минусы, по словам блогера, это те мелочи, которые портят картину. Хотя сам по себе автомобиль достойный – комфортабельный, с отличной динамикой и управляемостью, выносливый, надежный.

Улучшение технических характеристик, а также устранение «косяков» в эргономичности передней панели производителем было проведено, видимо, за счет применения в отделке салона более дешевого пластика, на котором быстро появляются царапины и потертости. Особенно «хорош» в этом оказался серебристый пластик. Черный немного лучше по качеству. Дефект устранимый, например, перетягиванием пластиковых элементов декоративной пленкой с аквапринтом, однако это потребует от владельца дополнительных затрат времени и средств.

Внутренние ручки на дверях неудобные по своей форме, размерам и расположению. Вдобавок к тому, что сделаны они из серебристого пластика, они нарушают эргономичность доступа к кнопкам управления опусканием стекол.

Многие кнопки управления функциями авто, располагаемые на передней панели, выполнены словно в различных стилях, а некоторые вовсе имеют разные оттенки черного. Возникает впечатление, что панель собирали «покнопочно» из разных автомобилей.

Рычаг раскладывания и подъема спинки заднего сиденья располагается под шторкой багажника, поэтому для манипуляций с сиденьем шторку нужно предварительно снять.

С этими недостатками можно мириться и на технические характеристики они не влияют, но впечатление портят.