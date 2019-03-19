В Bentley прокомментировали скорый выпуск новинки – обновленной модели Flying Spur

Новый гранд-турер станет первой полноприводной моделью в линейке Bentley, к тому же, поразит своей мощью и комфортабельностью.

Британский автоконцерн рассекретил новинку – премиальный седан S-класса Bentley Flying Spur 2020 модельного года, заказы на который будут приниматься уже с осени 2019 года, хотя первые модели найдут своих хозяев лишь в начале 2020-го.

Готовящийся к дебюту Bentley Flying Spur – это представитель уже третьего поколения Flying Spur, однако теперь авто получит полноуправляемое шасси с подключаемой передней осью, что уже новшество. Однако на этом перечень изменений только начинаются. Так за основу взята «тележка» Porsche Panamera, однако удлиненная на 130 мм, благодаря чему простора в салоне седана стало заметно больше.

Новый Bentley Flying Spur получит фирменную адаптивную подвеску Bentley Dinamic Ride благодаря которой с легкостью будет преодолевать любые неровности и бороться с кренами на поворотах, матричную LED-оптику с декором под хрусталь, панорамную крышу, колеса на выбор 21 или 22 дюйма, центральную консоль с огромным (12,3-дюймовым) сенсорным экраном мультимедийной системы, дизайнерскую текстурную кожаную обивку салона, подсвечиваемую эмблему (которая автоматически задействуется при приближении хозяина к автомобилю).

Под капотом «люксового» седана расположится 6-литровый W12 мощностью 635 «лошадей» с 8-диапазонным «автоматом». Разгон у авто до «сотни» отнимает всего 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 333 км/ч. Помощь водителю, а также безопасность в авто обеспечивают несколько современных электронных систем.