«Унитаз первостатейный»: Блогер нелестно отозвался о Renault Duster

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

По мнению автора, говорить о «Дастере» в хоть сколько-нибудь положительном ключе можно только в сравнении с детищами отечественного автопрома.

Автор канала «Чумовой гараж» сообщил, что с «нормальными машинами» сравнивать Renault Duster нельзя – только с «Жигулями», «УАЗами» и «Нивами». «Сел – и полчерепа снесло», – прокомментировал он, усаживаясь в кресло и ударившись головой о дверной проем. Обзорщик сообщил, что пластик в «Дастере» скрипит, но людей, которые ездили на «Ниве», этим не напугать. «Французская Нива», – описал блогер ощущения от Renault Duster.

Как отметил блогер, очень неудобно на передней панели расположены некоторые переключатели, в частности «шайба» печки – чтобы до нее достать, приходится странным образом изгибать руку, минуя торчащую прямо перед панелью ручку селектора КПП. Осмотрев багажник, он заявил, что туда поместится «четыре ящика лягушек для французского ресторана и все».

Подняв крышку капота, блогер обсмеял слишком широкий выступ перед подкапотным отсеком: «Тут что, обедать нужно, – удивился он. – вот это унитаз первостатейный». Критике автор подверг буквально каждую не устраивающую его в «Дастере» деталь: «Да тут Д’Артаньяном надо быть», – заявил он, пытаясь возвратить на место масляный щуп, а звук закрытия крышки капота нелестно сравнил со звуками от «УАЗиков».

В итоге блогер пришел к выводу, что производители «делают разовое, удешевляют, чтобы доломалось побыстрее». «Зато она новая, – передразнил он сторонников покупки новой машины. – Очень быстро она начнет стареть».

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Автор - Марина Кравченко
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