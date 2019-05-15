Очередная «конструктивная особенность»: Шумы в Hyundai Creta обсудили «кретаводы»

Приверженцы корейского бестселлера обнаружили в нем еще один недочет, рассказали, как его обнаружить и чего ждать от гарантийного ремонта.

«Кретаводы» обсудили шумы в Hyundai Creta на тематическом форуме, посвященном модели. Один из форумчан сообщил, что в его кроссовере появились шумы, проявляющиеся во время торможения или замедлении машины. Автомобилист предположил, что грохот вибрирующий звук могли провоцировать незакрепленные вещи в багажнике, но в нем таких не оказалось.

Рассказчик решил пожаловаться на проблему «официалам», и последние предоставили клиенту мастера-приемщика, который вместе с автомобилистом поездил на Hyundai Creta, после чего сообщил, что шумит задний резонатор выхлопной трубы. Его сняли, чтобы посмотреть, есть ли в нем посторонние предметы, которые могли бы дребезжать, но они не были обнаружены.

По итогу, «официалы» сделали гарантийную замену резонатора, но это не помогло – шумы стали тише, но не были устранены полностью. Примечательно, что, судя по отзывам на форуме, случай с резонатором далеко не единичный. Стало быть, имеет место очередная «конструктивная особенность», – так «официалы» любят называть «косяки» продукции, которую продают.

Рассказчик отметил, что распознать вышеописанную проблему в Hyundai Creta не сложно. Достаточно «раскрутить» мотор до 4 000 об/мин, после чего резко отпустить гашетку. Если при этом появятся вибрирующие звуки, значит есть повод ехать к дилеру.

Еще автомобилист призывает всех «кретаводов», которые выявили проблему, обязательно жаловаться на нее дилерам, так как чем больше обращений будет зафиксировано, тем больше вероятность того, что производитель исправит недочет конструкции, и проведет сервисную кампанию по устранению «косяка».