У бренда Aurus новый директор и новые большие планы

Новое руководство намерено «расширить» сферу деятельности автобренда Aurus и вывести его за пределы исключительно президентского корпоративного проекта «Кортеж».

Новым генеральным руководителем ООО «Аурус», занимающегося изготовлением автомобилей класса «люкс» пока только в рамках президентского кортежа, 1 июня 2019 года назначен Адиль Ширинов – глава УАЗа и Ford Sollers. Он сменил на посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего Aurus с 2018 года.

В Минпромторге отметили высокий профессиональный уровень Адиля Ширинова, назвав его одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России. Сам же Ширинов заявил, что новый этап развития компании будет символизировать собой возрождение российского автопрома и его выход на новый уровень, полностью соответствующий мировым стандартам.

При этом перед компанией стоит задача индустриализировать проект Aurus, освоив новую автомобильную платформу и начав изготовление автомобилей для частных клиентов. При этом будет создана сеть продаж и сервисной поддержки. Стоимость новых «индустриальных» Aurus составит порядка 10 миллионов рублей.

Пока же брендом представлен новый президентский премиум-седан Aurus Senat. Также в линейку входят президентский лимузин «Сенат» и минивен «Арсенал». Вся представительская линейка авто разработана Научным автомоторным институтом НАМИ.