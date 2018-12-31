«Когда хочешь Солярис, но у тебя десятка»: «Гибрид» ВАЗ-2110 и Hyundai Solaris ошарашил сеть

Сегодня, 09:12 \\ Авто/Мото

В интернете обсуждается один из самых странных тюнинг–проектов, посвященный отечественному седану.

В одной из тематических групп во «ВКонтакте» появились фотографии седана ВАЗ-2110, передняя часть которого позаимствована у Hyundai Solaris образца 2011 года. Судя по снимкам, синяя отечественная машина получила передний бампер серого цвета и фары от корейского бестселлера. Кроме того, автомобиль наделен «неродным» капотом, но не ясно, от какой он модели.

Стоит сказать, что автомобиль мог бы выглядеть вполне интересно, даже несмотря на безумную идею его «скрещения» с «Солярисом». Однако на деле он смотрится крайне несуразно, так как сделан небрежно и, судя по всему, эта небрежность – намеренная.

Еще, сложно понять, какой на самом деле был изначально цвет кузова «десятки». Двери слева, задние крылья, корма и задняя правая дверь – синие. Однако правая передняя дверь и крыша со стойками – темно-зеленые. Такая разноцветность только добавляет автомобилю несуразности.

«Гибрид» ВАЗ-2110 и Hyundai Solaris ошарашил сеть. Пользователям непонятно, что хотел сказать автор столь странным тюнингом, но они отнеслись к увиденному с юмором. «Когда хочешь Солярис, но у тебя десятка», «Приосолярис», «Лада Соляра», «Хорошо напильником поработал», – пишут зрители в комментариях.

Напомним, ВАЗ-2110 являлся ключевой моделью линейки LADA 110. Первый опытный прототип седана появился в 1985 году. В 1992 году автомобиль мог отправится на конвейер, но данное событие было оттянуто до 1995 года в связи с экономическим кризисом в России. Выпускалась машина до 2007 года, пока не «переродилась» в «Приору».

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Автор - Макс Обломов
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