«Семерка люкс»: Идеальным состоянием ВАЗ-2107 1989 года восхитился блогер

Сегодня, 18:30 \\ Авто/Мото

Советский автомобиль родом из 1980-х приятно удивил обзорщика.

С появлением ВАЗ-2107 советский автопром вышел на новый уровень, так как своими очертаниями автомобиль напоминал машины прославленного бренда Mercedes-Benz. Блогер с YouTube-канала «Иван Зенкевич Pro автомобили» оценил найденную в хорошем состоянии «семерку» и поделился восторгом от этой машины.

Данный автомобиль был выпущен в 1989 году и сохранил отличное состояние радиаторной решетки и бамперов с пластиковыми накладками. Если в Советском Союзе ВАЗ-2105 назывался «Стандарт», то ВАЗ-2107 получил название «Люкс», благодаря внешности, приближенной к премиальным машинам того времени. В задней части рассматриваемого ВАЗ-2107 блогер отметил совершенно другую крышку багажного отсека, пересмотренные задние фонари, сделанные по-европейски.

Объем багажника на «семерке» составил 379 литров, а кроме того он отличался пластиковыми накладками и большим погрузочным проемом. Кузов российского седана 1989 года выпуска фактически новый – на нем нет следов антикоррозийной обработки и сколов. В подкапотном пространстве ВАЗ-2107 нет никаких подтеков масла, а сам моторный отсек занимает 1,5-литровый карбюраторный двигатель с отдачей 70 лошадиных сил, работающий на 5 000 оборотов.

Состояние салона «семерки» тоже идеальное – блогер не обнаружил никаких царапин и следов износа на передней панели и сиденьях, но при этом потолок автомобиля обшит жестким материалом. Первую «сотню» советский автомобиль набирает за 19,0 секунды, а «аппетит» машины составил 10,0 литров на 100 км. Что касается управляемости найденного ВАЗ-2107, то поведение машины ничем не отличается от поведения обычных «Жигулей».

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Автор - Михаил Соболев
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