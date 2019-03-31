И это всё? «Неизменившийся» обновленный Renault Duster показан без камуфляжа

Машину запечатлели на тестах, проходивших на территории Индии. Судя по снимкам автомобильных папарацци, потребитель зря ждал рестайлинга кроссовера.

Индийским филиалом издания Autocar показан «неизменившийся» обновленный Renault Duster. Источник продемонстрировал два снимка с машиной, глядя на которые возникает вопрос: «И это всё?», а все потому, что автомобиль получил лишь немного пересмотренные передний бампер, радиаторную решетку и пластиковые элементы вокруг «противотуманок».

На корме авто преобразования еще скромнее багажная дверь наделена накладками из черного пластика. Так или иначе, обновленный Renault Duster получил завышенную линию капота, и это, по словам экспертов, не дизайнерское решение, а техническое оно сделало машину безопаснее для пешеходов, а еще оптимизировало подкапотное пространство для удобного расположения его содержимого. По некоторым данным, французы решили не менять облик Renault Duster, а направить силы на улучшение качества автомобиля путем использования улучшенных материалов отделки. Кроме того, машина наделена поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Силовая линейка обновленного Renault Duster лишится дизельного агрегата на 85 л.с., а другой «дизель» 1.5 на 110 л.с. получил улучшения, которые позволят ему остаться на рынке после введения новых экологических стандартов 1 апреля 2020 года. Кроме того, модернизации подвергнутся бензиновый мотор и все коробки передач модели.

Когда обновленный Renault Duster доберется на рынок, неизвестно. Также нет данных о географии новинки. В России обновленный кроссовер должен появиться в 2020 году, скорее всего в роли второго поколения «Дастера».