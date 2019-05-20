Почему «клинит» тормоза? О распространенной проблема KIA Rio рассказал эксперт

Сегодня, 16:06 \\ Авто/Мото

Механик на конкретном примере продемонстрировал, что случается, если неправильно эксплуатировать автомобиль.

По словам обзорщика с YouTube-канала Kia Master, на многих моделях KIA Rio, особенно на тех, что эксплуатируются в такси, очень часто начинает проявляться распространенная проблема, связанная с проржавевшими скрипунами – железными пластинками, расположенными в тормозных колодках. Они начинают скрипеть при малом остатке колодок, сигнализируя, что им вскоре может понадобится замена.

Конкретно на этой KIA Rio тормоза начало «клинить» после того, как один из скрипунов полностью «закипел»: одна верхняя направляющая двигалась спокойно, в то время как вторая – не шевелилась, каких бы усилий не прикладывал механик. Итогом этого стала необходимость замены тормозных дисков целиком, иначе, объясняет эксперт, «кореец» в определенный момент может попросту отказаться тормозить, что для таксиста, вероятно, закончится аварией.

«Чаще всего внутренняя колодка быстрее стачивается, и надо пристально следить именно за ними, а не за наружными, поскольку головной боли они принести могут куда больше. Следите за своими дисками: снаружи он нормальный, а внутри уже весь в царапинах, надо менять», –  неутешительный итог подвёл эксперт.

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Автор - Алекс Ройзман
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