«Забили абсорбер напрочь»: О причинах «плавающих» оборотов Hyundai Solaris рассказал механик

Специалист поделился рекомендациями о том, как избавиться от распространенной проблемы бюджетного корейского авто.

К эксперту Сергею Белову привезли Hyundai Solaris с пробегом под 350 000 км. Автомобиль эксплуатировался в такси, потому, когда при включении кондиционера обороты вдруг резко начали «плавать» вверх и вниз, водитель понял, что начались проблемы, и сразу же направился в сервис.

Как оказалось, автомобилист самостоятельно промывал дроссельную заслонку в надежде, что это поможет исправить ситуацию, однако всё осталось на своих местах, потому специалист открыл капот Hyundai Solaris и приступил к осмотру. Искать причину «плавающих» оборотов корейского бестселлера долго не понадобилось, и эксперт сразу уточнил, что всего этого вполне можно было бы и избежать.

«Забили абсорбер напрочь, топливо-воздушная на холостых слишком богатая подаётся», – объясняет механик владельцу Hyundai Solaris.

Чтобы временно решить проблему, эксперту пришлось озаботиться снятием одного из шлангов с клапана, дабы смесь подавалась так, как нужно, после чего автомобиль резко начал работать ровнее. Однако теперь, по словам специалиста, «Соляру» будет ждать замена абсорбера.