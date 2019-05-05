«Доволен, как удав»: Почему на LADA Vesta с МКПП стоит поставить автозапуск – сеть

Сегодня, 10:00 \\ Авто/Мото

Комментаторы в сети поделились своими впечатлениями от данной полезной опции.

В сообществе «Вестоводов» в соцсети «ВКонтакте» решили помочь определиться одному из владельцев LADA Vesta. Он поинтересовался, есть ли смысл ставить автозапуск на машину, оснащенную механической коробкой передач: «Полезная штука? Ручник зимой не примерзает к барабану, работает без проблем?».

Встревоженного водителя быстро успокоили более опытные автолюбители, объяснив, что автозапуск стоит поставить даже на LADA Vesta с МКПП, поскольку с ним эксплуатация машины становится гораздо проще. Проблем система не вызывает, да и ручной тормоз если и примерзает, то крайне редко.

«Я до этого на Калине с автозапуском ездил. За 4 года всего один раз примёрз. Сейчас на Весту с механикой тоже его поставил – делится наблюдениями бывалый «Вестовод». Комментаторы советуют обратить внимание на автозапуск, дополнительно оснащенный GSM-модулем, так как стоит он ненамного дороже, а пользы для LADA Vesta – больше.

«Просто отличная вещь, доволен, как удав», «две зимы отъездил, никаких проблем с ручником», «гораздо приятнее садиться утром в уже прогретую машину», – оптимистичный итог подвели владельцы LADA Vesta с автозапуском.

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Автор - Алекс Ройзман
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