«Туарег – это немецкая Тойота!»: Почему Volkswagen Touareg – это «топ» за свои деньги, рассказал блогер

Сегодня, 16:36 \\ Авто/Мото

Известный обзорщик, не скрывая своих эмоций, объяснил, за что называет «немца» – идеальным кроссовером за 2 000 000 рублей.

Блогер Ильдар Сигбатуллин глубоко убежден, что у Volkswagen Touareg даже конкурентов адекватных нет, поскольку каждый из SUV с ценником в 1,5-2 миллиона рублей хоть в чём-то, но всё-таки проигрывает кроссоверу от компании Volkswagen. Говоря о немецких конкурентах, обзорщик раскритиковал BMW X5, а вот Audi Q7 в целом – очень даже неплохой, но его платформа не может обеспечить автомобилю такой же уровень надежности.

Среди «японцев» ситуация схожая. Внедорожники Infinity кажутся блогеру пустой тратой денег из-за высокого транспортного налога и скудности отделки салона, да и по стоимости обслуживания есть вопрос, а прославленные Toyota Land Cruiser за 2 000 000 рублей попросту не купить – разве что на «вторичке» удастся отыскать внедорожник 2008 года выпуска, который и по оснащению хуже, и проедет меньше, чем новый Volkswagen Touareg.

А вот в чём «немец» и схож с «Крузаком», так это в надежности – блогер всерьез убежден, что Volkswagen Touareg – «топ» за свои деньге, ведь способен ездить и не ломаться также долго, как это может делать новая Toyota Land Cruiser, однако при этом «Туарег» – лучше её, да и других кроссоверов тоже, по соотношению едва ли не всех качеств, от цены и надежности, до внешнего вида и комфорта»: «Туарег – это немецкая Тойота!».

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Автор - Алекс Ройзман
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