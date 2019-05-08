«Поло во всём хуже в разы!»: О выборе между Hyundai Solaris и Volkswagen Polo рассказали в сети

Сегодня, 15:31 \\ Авто/Мото

Автомобилисты помогли определиться водителю, который решил приобрести себе новую бюджетную машину.

Это случилось в сообществе владельцев Hyundai Solaris «ВКонтакте», когда один из комментаторов попросил совета от тех, кто пересаживался на «корейца» с Volkswagen Polo. Автолюбителю было крайне важно определиться, какое из двух авто лучше себя проявляет на долгосрочной эксплуатации, и какие типовые недостатки есть у обоих «бюджетников».

И как оказалось, по мнению водителей, выбора между Hyundai Solaris и Volkswagen Polo даже быть не может, ведь последний выигрывает у «Соляриса» исключительно по качеству штатной шумоизоляции, в остальном же – «кореец» оставляет конкурента не у дел: «Поло, говорят, ещё и масло с завода подъедает, да и куда ему по интерьеру и экстерьеру до Соляры?!».

Подобного мнения придерживается абсолютное большинство автомобилистов в сети. По их мнению, приобретать, например, Volkswagen Polo с 1,4-литровым мотором и DSG с сухим сцеплением – чистой воды головная боль, поскольку в плане обслуживания с данным мотором достаточно сложно.

А вот Hyundai Solaris лишен таких проблемных моментов, да и внешне он выглядит куда приятнее своего немецкого конкурента: «Поло во всем хуже в разы».

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Автор - Алекс Ройзман
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