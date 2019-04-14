«АвтоВАЗ» раскрыл подробности о LADA Vesta с вариатором

Новая версия «Весты» с бесступенчатой КПП встанет на конвейер уже в декабре. Об этом свидетельствует план производства компании «АвтоВАЗ».

Пару месяцев назад в сети просочились фото LADA Vesta с тестов, где была запечатлена та самая модификация с японским вариатором Jatco JF015E, которую многие ждут. На это указывает форма ручки КПП и режимы, которых два: ручной и автоматический с привычными четырьмя положениями P, R, N и D. К слову, в паре с этой трансмиссией, скорее всего, будет работать 1,6-литровый 114-сильный двигатель от Nissan.

Ожидается, что к дилерам «Веста» с вариаторной коробкой доберётся в первом квартале следующего года. Журналистам удалось получить комментарий от представителей компании «АвтоВАЗ» касательно новой КПП и выхода рестайлинговой модели.

«Мы видим запрос со стороны рынка на альтернативные типы трансмиссий и работаем в этом направлении», – заявил автопроизводитель.

Что касается обновления LADA Vesta, в компании считают, что пока об этом рано говорить, поскольку машина не так давно поступила в продажу и пользуется высоким спросом. Однако российские автолюбители надеются в обозримом будущем увидеть две громкие премьеры: «Весту» с вариатором и рестайлинговую LADA Vesta FL.