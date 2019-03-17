ТОП-5 наиболее надежных моторов от VAG составили эксперты

Сегодня, 13:17 \\ Авто/Мото

Двигатель является важнейшей частью автомобиля, определяющей его репутацию. Эксперты составили ТОП-5 самых надежных силовых, выпускаемых концерном Volkswagen.

Возглавил подготовленный рейтинг мотор EA288 2.0 TDI, способный выходить больше 300 000 км. Этот дизель обладает турбиной с изменяемой геометрией и выдает от 100 до 150 «лошадок». Таким двигателем комплектуются машины от Skoda, SEAT, Volkswagen и Audi.

Вторую позицию занимает 3.0 V6 TDI, славящийся экономичностью и выдающий от 200 до 270 лошадиных сил. Интересно, что этот мотор ставят на премиальные седаны и кроссоверы от Volkswagen, а также он достаточно крепкий.

ТОП-3 закрывает 2.0 TFSI, работающий на бензине, и генерирующий от 170 до 220 «лошадок». Хороший запас прочности у этого агрегата достигается за счет надежной поршневой системы, крепкой головке блока цилиндров и системе распределенного впрыска.

В ТОП-5 попали 1.9 TSI и AAH 2.8 V6. Первый устанавливают на машины Audi, Volkswagen и Skoda и может прослужить около 500 000 км, а также он характеризуется экономичностью и повышенной тяговитостью. Второй мотор выдает 170 л.с, а его надежности достигли за счет удачной конструкции. При соответствующем уходе, такой движок без проблем прослужит 300 000 км.

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Автор - Михаил Соболев
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