KIA впервые показала на видео новый кроссовер KIA Seltos

Сегодня, 11:39 \\ Авто/Мото

На официальном Youtube-канале KIA Motors в Индии опубликовали новый ролик, где раскрыли некоторые детали экстерьера новинки.

На кадрах можно рассмотреть, как выглядит головная оптика KIA Seltos, новая радиаторная решетка, колесные диски и светодиодные фонари сзади.

Интерьер новинки в ролике не продемонстрировали, но в сети появились тизерные изображения салона KIA Seltos в 2-х версиях исполнения – с «парящим» тачскрином и с моноблоком, который объединяет вместе сенсорный дисплей и виртуальную приборную панель. Также известно, что KIA Seltos оснастят спортивным рулем и LED-подсветкой KIA Sound Mood Lighting.

Сообщается, что в моторную линейку KIA Seltos для североамериканского рынка войдут 2-литровый «атмосферник» мощностью в 150 лошадиных сил и 204-сильный турбомотор 1.6. Для мотора 2.0 предусмотрены 6-ступенчатая АКПП либо МКПП, а для мотора 1.6 – 7-диапазоонная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Презентация KIA Seltos пройдет на специальном мероприятии 20 июня. Продаваться же новинка будет, прежде всего, в Индии, затем появится в США, и только в 2020 году приедет в Россию.

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Автор - Марина Кравченко
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