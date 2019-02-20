«Приключения» продолжатся: На седане Genesis G70 повторили трюк из «Форсажа»

Сегодня, 09:01 \\ Авто/Мото

Корейцы показали первый ролик из серии сюжетов, демонстрирующих возможности автомобиля. Идеи для видео берутся из кинофильмов.

На YouTube опубликован ролик, в котором на седане Genesis G70 повторили трюк из «Форсажа». Автомобиль, под управлением американского гонщика и каскадера Таннера Фауста, задним ходом, на скорости в 556 км/ч, отравился в управляемый занос, во время которого проехал под полуприцепом грузовика.

Известно, что «приключения» седана Genesis G70 продолжатся, и уже в июне публике будут показаны еще два ролика с трюками, выполняемыми на машине тем же каскадером. Так, 12 июня в сети появится видео, в котором будет воссоздана сцена из киноленты «Малыш на драйве» – в сюжете автомобиль развернется на 180 градусов едва не касаясь грузовика, преградившего дорогу.

19 июня в интернете появится третий ролик, в котором будет повторена сцена из фильма «Драйв». В видео Таннер Фауст покажет маневренность седана Genesis G70 в ограниченном пространстве.

Напомним, в 2015 году компания Hyundai Motor официально заявила о создании суббренда Genesis. Он представляет собой подразделение, которое занимается разработкой и выпуском премиальных автомобилей. Модельная линейка представлена седанами и купе G90, G80 и G70, и в скором времени к этим машинам присоединятся вседорожники GV80 и GV90.

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Автор - Макс Обломов
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