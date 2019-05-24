Не 95-м единым: LADA Granta сможет ездить и на дешевом бензине

Стало известно, когда инженеры «АвтоВАЗ» закончат работы над адаптацией моторной линейки «Гранты» под АИ-92.

Информацией об адаптации моторов LADA Granta представители компании-производителя поделились на пресс-конференции, которая проходила во время предназначенного для журналистов тест-драйва новой модификации «Гранты» – универсала Granta Cross с увеличенным клиренсом и новыми комплектациями.

Как сообщили в представительстве «АвтоВАЗ», адаптационные работы будут завершены к 2020-му году – именно тогда помимо бензина АИ-95 «Лады Гранты» можно будет заправлять и более дешевым АИ-92. Также стала известна и дата начала продаж новинки Granta Cross – это 12 июня 2019 года.

Сейчас модель LADA Granta можно приобрести в версиях седан, универсал и хэтчбек, оснащаемых моторами мощностью 87, 98 и 106 л.с. В это же время для моделей LADA Vesta, оснащаемых двигателями, генерирующими 106 и 122 л.с., уже считается допустимой заправка бензином АИ-92.