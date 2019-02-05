LADA Vesta может получить «автомат», как у Aurus

Разработчики из КАТЕ, известные созданием АКПП для машин представительского класса молодого бренда Aurus, выпустят 7-скоростной «автомат», предназначенный для недорогих авто.

Роскошные модели Aurus получили 9-диапазонную автоматическую КПП от московской КАТЕ, а российские «бюджетники» классов B и C в скором времени могут обзавестись 7-скоростной автоматической трансмиссией. Анонс этой коробки фирма разместила в своём Instagram.

Новый «автомат» с фрикционным элементом управления подойдёт только для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением мотора. Под эти критерии вполне подходит LADA Vesta. Отметим, что автолюбители давно ждут, когда «АвтоВАЗ» предложит достойную альтернативу «роботу».

Разработчики уточнили, электрогидравлическая система работает на электромагнитных клапанах с прямым управлением давлением. Таким образом, им удалось создать надёжную и простую конструкцию КПП.

Если LADA Vesta начнут оснащать этим «автоматом», модель станет экономичнее. Кроме того, количество вредных веществ в выхлопных газах должно сократиться. Скорее всего, новая разработка KATE будет отвечать всем требованиям российского автогиганта, но автоэксперты не спешат делать точные прогнозы.