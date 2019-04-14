Такое чудо нам не по карману: Стоит ли новый Hyundai Santa Fe своих денег, выяснил обзорщик

Не так давно в России начались продажи четвертого поколения корейского кроссовера, которое оценили в 2 099 000 рублей в базовом исполнении.

Блогер с канала Favorit Motors взял на тест-драйв новый Hyundai Santa Fe с 2,4-литровым 188-сильным мотором и 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», чтобы выяснить, стоит ли эта машина своих денег. Эта же связка использовалась как на предыдущей генерации, так и на других моделях Hyundai и Kia. Обзорщик подчеркнул, что данные агрегаты проверены временем и достаточно надёжны. Примечательно, что у АКПП есть возможность передвинуть селектор влево и переключать скорости вручную, что может пригодиться, например, на бездорожье.

По мнению автоэксперта, салон новинки «стал на голову выше» в сравнении с предшественником, потому что использовались более качественные материалы отделки, на передней панели появилась настоящая прострочка, а не имитация. Также блогер похвалил звучание аудиосистемы с десятью сабвуферами.

Задний ряд Santa Fe стал заметно просторнее из-за увеличившейся длины кузова. При этом в багажнике тоже немало места, в нём предусмотрены кнопки для складывания задних сидений. В таком виде длина багажного отделения достигает 195 см, то есть при необходимости в автомобиле можно переночевать.

В целом Hyundai Santa Fe обладает довольно богатым списком оснащения, уже в «базе» есть двухзонный круиз-контроль, обогрев передних сидений и руля, датчик света, круиз-контроль и парктроник. Благодаря двойному остеклению у Santa Fe достойная шумоизоляция.

Также блогер отметил, что несмотря на большие габариты модели хватает мощности мотора, подвеска отлично «проглатывает» неровности, а на поворотах крены минимальные. Чуть ли не единственным минусом «корейца» он считает высокий ценник, ведь такое чудо большинству не по карману.