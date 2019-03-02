LADA Vesta SW Sport покидает рынок

Сегодня, 15:21 \\ Авто/Мото

«АвтоВАЗ» принял решение приостановить проект по выпуску и продаже спортивных универсалов LADA Vesta SW Sport, назвав весомую причину.

Дебютировавшая в январе 2019 года на российском рынке спортивная версия народной «любимицы» «Весты» версия LADA Vesta SW Sport «покидает» конвейер, проект приостанавливается. Об этом сообщает сам автоконцерн, аргументируя такое решение невозможностью на данном этапе изучить потребительский спрос на надую модель.

В пресс-службе производителя не исключают, что в будущем модельная линейка «Весты» вновь будет расширена. Однако для этого необходимо оценить рентабельность выпуска LADA Vesta SW Sport, изучив реальную потребность российских автолюбителей в новом спортивном универсале.


 

Напомним, что клиренс обычной версии LADA Vesta составляет 178 мм, а спортивной модификации – лишь 147 мм. Под капотом у Vesta SW Sport модифицированный мотор 1,8 л, 145 «лошадей» с механической «5-ступкой». При этом цена самой дешевой комплектации составляет чуть более миллиона рублей притом, что стоимость «обычной» новой (из салона) «Весты» стартует от 615 тысяч рублей.

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Автор - Алёна Лескова
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