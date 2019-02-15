Предзаказ открыт: Цены серийных моделей автомобилей Aurus объявят в июне

До конца этого месяца станет известно, во сколько простым автолюбителям обойдутся премиальные седан с лимузином отечественной разработки.

Как стало известно из заявления представителей бренда Aurus, ценники на их серийные модели автомобилей будут объявлены уже в этом месяце, при этом стартовал процесс предварительных заказов на «президентские» авто. Оформить предзаказ можно у дилеров «Авилон» и «Панавто», как у официальных представителей Aurus.

Уже в течение нескольких недель станет известно, соответствовали ли ценники на стартовые комплектации седанов Aurus Senat S600 и лимузинов Aurus L700, фигурировавшие в российских СМИ ранее. Тогда предполагалось, что автомобили марки Aurus «в базе» смогут купить все люди, желающие заплатить за них от 10 до 12 миллионов рублей.

Напомним также, что седан и лимузин появятся у своих заказчиков лишь в 2020 году. Стоит добавить, что производством серийных версий авто займется завод Ford Sollers, поскольку государственное предприятие НАМИ, в рамках которого выпускались первые модели Aurus Senat, не способны собирать автомобили в таких количествах.