С оглядкой на BMW X5: KIA Sorento нового поколения отправился на тесты

На это указывают фотографии, накануне показанные автомобильными папарацци. Презентация машины запланирована на следующий год.

KIA Sorento нового поколения отправился на тесты, фотошпионы запечатлели машину в Альпах. Кадры опубликованы изданием Carscoops. Судя по всему, автомобиль испытывается с оглядкой на BMW X5 – последнего можно увидеть на снимках едущим рядом с «корейцем». Предполагается, что разработчики используют баварскую модель на тестах нового Sorento для сравнения настроек и характеристик двух автомобилей. Конкурентами новинки рассматриваются Ford Explorer, Toyota Highlander, Chevrolet Traverse и Hyundai Santa Fe.

Новый KIA Sorento станет крупнее предшественника и получит более угловатые формы кузова. Силовую линейку автомобиля представят бензиновые и дизельные моторы, а еще для кроссовера могут подготовить гибридный агрегат. Паркетник дополнят современными системами безопасности и водительскими ассистентами.

Напомним, в минувшем году российский авторынок пополнил KIA Sorento Prime 2019. Комплектации Premium и GT Line предлагаются с проекционным дисплеем, который ранее можно было увидеть в РФ только в моделях Quoris и Stinger. Силовую линейку кроссовера представляют моторы 2.4 и 3.5 на 188 и 249 л.с. соответственно. Кроме того, машину можно приобрести с дизельной установкой 2.2 на 200 л.с. Независимо от мотора автомобиль комплектуется 6-АКПП.