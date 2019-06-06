С оглядкой на BMW X5: KIA Sorento нового поколения отправился на тесты

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

На это указывают фотографии, накануне показанные автомобильными папарацци. Презентация машины запланирована на следующий год.

KIA Sorento нового поколения отправился на тесты, фотошпионы запечатлели машину в Альпах. Кадры опубликованы изданием Carscoops. Судя по всему, автомобиль испытывается с оглядкой на BMW X5 – последнего можно увидеть на снимках едущим рядом с «корейцем». Предполагается, что разработчики используют баварскую модель на тестах нового Sorento для сравнения настроек и характеристик двух автомобилей. Конкурентами новинки рассматриваются Ford Explorer, Toyota Highlander, Chevrolet Traverse и Hyundai Santa Fe.

Новый KIA Sorento станет крупнее предшественника и получит более угловатые формы кузова. Силовую линейку автомобиля представят бензиновые и дизельные моторы, а еще для кроссовера могут подготовить гибридный агрегат. Паркетник дополнят современными системами безопасности и водительскими ассистентами.

Напомним, в минувшем году российский авторынок пополнил KIA Sorento Prime 2019. Комплектации Premium и GT Line предлагаются с проекционным дисплеем, который ранее можно было увидеть в РФ только в моделях Quoris и Stinger. Силовую линейку кроссовера представляют моторы 2.4 и 3.5 на 188 и 249 л.с. соответственно. Кроме того, машину можно приобрести с дизельной установкой 2.2 на 200 л.с. Независимо от мотора автомобиль комплектуется 6-АКПП.

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Автор - Макс Обломов
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