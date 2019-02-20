KIA представит новый хэтчбек KIA Xceed 26 июня 2019 года

Сегодня, 12:18 \\ Авто/Мото

Пресс-центр корейской компании KIA обнародовал в сети официальные фотографии своего нового хэтчбека повышенной проходимости KIA Xceed. Дебют новинки состоится уже 26 июня текущего года на специальном мероприятии.

При просмотре фотоснимков можно увидеть, что кросс-хэтчбек KIA Xceed обзавелся пластиковым вседорожным обвесом, расширителями колесных арок, увеличенным клиренсом, пересмотренной радиаторной решеткой, передним бампером, сделанным в стиле KIA Sportage, а также другой головной оптикой. Вседорожный хэтчбек от KIA прибавил в длину на 70 мм, которая достигла 4 380 мм, а объем багажника увеличился до 426 литров (+31 литр).

Подкапотное пространство KIA Xceed займет турбодвигатель объемом 1,0 литра с производительностью 120 лошадиных сил. Помимо него предусматриваются бензиновый турбоагрегат на 140 «лошадок» и объемом 1,4 литра, 1,6-литровый 204-сильный бензиновый мотор и дизель с отдачей 136 л.с. Они работают вместе с 7-позиционной преселективной роботизированной КПП с передним приводом.

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Автор - Михаил Соболев
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