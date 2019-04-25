«Неплохо, прямо Приус»: Расход топлива KIA Rio приятно удивил автомобилистов

Корейский седан демонстрирует удивительный «аппетит» при езде по трассе и в городском потоке.

На одном из автомобильных форумов появился отзыв автомобилиста о своем KIA Rio. Россиянина приятно удивил расход топлива «корейца», чем он и решил поделиться.

Интересно, что указанный автолюбитель обладает седаном KIA Rio 2017 года в комплектации Premium, который оснастили 1,6-литровым двигателем, приводимым в действие АКПП. С момента покупки автовладелец наездил на своем «Рио» уже 4 000 км. Сообщается, что российский автомобилист ездил на KIA Rio по дорогам и трассам, и «кореец» ни разу его не подвел – он отметил, что управляемость «четырехдверки» вполне достойная, но в повороты нужно входить аккуратнее.

После первых 500 км начал снижаться «аппетит» на корейском седане и тогда он достиг отметки 4,8 литра на 100 км, при этом владелец заправлялся бензином АИ-92. Помимо того, автолюбитель отметил, что КПП отлично справляется с его запросами и пока к ней нет никаких претензий. Единственным недостатком «Рио» автовладелец назвал нехватку подпорок на сиденьях, так как у него устает спина.

Ниже под отзывом владельца KIA Rio появились комментарии, в которых удивились затратами горючего на «корейце». «Неплохо, прямо Приус», «Шикарно 4,8», - так оценили пользователи интернета расход горючего на «корейце».