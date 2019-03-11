Китайское счастье: Рестайлинговый Geely Emgrand X7 попал на тест-драйв

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Китайские автомобили многим запомнились тем, что гнили, ломались и складывались в гармошку на краш-тестах. Однако о рестайлинговом Geely Emgrand X7 появляется всё больше позитивных отзывов.

Автожурналист Вячеслав Субботин взял на тест-драйв китайский кроссовер белорусской сборки с 2,0-литровм 139-сильным двигателем. Несмотря на немало количество «лошадок», по мнению эксперта, автомобиль категорически не хочет ехать быстрее 100 км/ч. Уже на этой скорости двигатель начинает слишком сильно шуметь и вибрировать. Обзорщик считает, что это связано с тем, что китайцы не проработали должным образом подвеску авто.

На скорости в 110 км/ч коробка начинает переключать ступени то вверх, то вниз. Причём это не даёт никакой экономии. Кроссовер «съедает» около 9,5 л на 100 км. Также очень сложно привыкнуть к аналоговой приборной панели, которая лишена стрелок. Вместо них по краям циферблатов скачут полосочки, но хотя бы скорость показывается ещё и цифрами. На бездорожье на моноприводном кроссовере с не самым большим клиренсом делать нечего.

Чуть ли не единственными плюсами Geely Emgrand X7 эксперт признал яркий дизайн и вместительный багажник. Также «китайское счастье» имеет привлекательный ценник для своего класса – от 989 900 до 1 279 900 рублей.

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Автор - Алина Руднева
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