В Сеуле дебютировал обновленный внедорожник от SsangYong – Very New Tivoli

Сегодня, 16:42 \\ Авто/Мото

Стали известны некоторые подробности о новинке от компании SsangYong Motor – обновленной версии внедорожника под названием Very New Tivoli, в том числе производитель огласил ценник.

Еще в мае в культурном центре Dongdaemun Design Plaza города Сеул представители компании SsangYong Motor провели презентацию концепта новинки в модельной линейке – обновленного внедорожника Very New Tivoli.

Дата старта продаж пока не называется. Однако пресс-служба компании SsangYong сообщила, что серийные версии авто получат 2 варианта моторов: бензиновый турбированный 1,5-литровый мощностью 163 л.с. и новинку – 1,6-литровый «турбодизель» мощностью 136 л.с.

Также стало известно, что запланировано 9 вариантов комплектации по цене от 16,78 миллиона вон (около 14,2 тысяч долларов США) до 25,35 миллиона вон (примерно 21,5 тысяч долларов США).

 

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Автор - Алёна Лескова
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