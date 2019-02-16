Апгрейд за 20 минут: Для LADA Vesta разработают электронную панель приборов

Отечественному бестселлеру очень кстати такая доработка, ведь некоторые его конкуренты уже продаются с дисплеем вместо спидометра и тахометра.

Сразу несколько компаний для LADA Vesta разработают электронную панель приборов, и накануне своими результатами похвасталась фирма Dop-shop, в которой для отечественного бестселлера создается ЖК-панель. На ней есть виртуальные циферблаты спидометра и тахометра, а также штатные шкалы, показывающие уровень топлива, температуру двигателя и так далее.

Цифровая приборная панель ателье Dop-shop получила решения для индивидуализации, за счет которых водитель сможет настроить визуализацию приборов с учетом своих предпочтений. Панель сделана таким образом, что легко устанавливается на место штатной «приборки». По словам разработчиков, апгрейд «Весты» можно сделать за 20 минут.

Фирма Car Modifications Group тоже вызвалась сделать цифровую приборную панель для LADA Vesta. В ателье коротко сообщили, что разрабатывается экран с разрешением в 1920х720 пикселей, а передача информации в новинке будет осуществляться по CAN-шине.

О серийном производстве цифровой приборной панели для LADA Vesta пока речь не идет, так как оно зависит исключительно от заинтересованности потребителя в данном девайсе. При этом, уже сейчас можно сделать предзаказ на устройство по заниженной цене – 25 тысяч рублей, однако в Dop-shop и Car Modifications Group отметили, что позже «приборка» будет дороже.

К слову, предполагается, что следующее поколение LADA Vesta будет предлагаться с заводской цифровой приборной панелью. А пока, невзирая на популярность машины актуального поколения, для нее предлагается только одна тюнинговая «приборка» Ferrum GF 940, ценой в 28 тысяч рублей.