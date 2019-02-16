Апгрейд за 20 минут: Для LADA Vesta разработают электронную панель приборов

Сегодня, 12:33 \\ Авто/Мото

Отечественному бестселлеру очень кстати такая доработка, ведь некоторые его конкуренты уже продаются с дисплеем вместо спидометра и тахометра.

Сразу несколько компаний для LADA Vesta разработают электронную панель приборов, и накануне своими результатами похвасталась фирма Dop-shop, в которой для отечественного бестселлера создается ЖК-панель. На ней есть виртуальные циферблаты спидометра и тахометра, а также штатные шкалы, показывающие уровень топлива, температуру двигателя и так далее.

Цифровая приборная панель ателье Dop-shop получила решения для индивидуализации, за счет которых водитель сможет настроить визуализацию приборов с учетом своих предпочтений. Панель сделана таким образом, что легко устанавливается на место штатной «приборки». По словам разработчиков, апгрейд «Весты» можно сделать за 20 минут.

Фирма Car Modifications Group тоже вызвалась сделать цифровую приборную панель для LADA Vesta. В ателье коротко сообщили, что разрабатывается экран с разрешением в 1920х720 пикселей, а передача информации в новинке будет осуществляться по CAN-шине.

О серийном производстве цифровой приборной панели для LADA Vesta пока речь не идет, так как оно зависит исключительно от заинтересованности потребителя в данном девайсе. При этом, уже сейчас можно сделать предзаказ на устройство по заниженной цене – 25 тысяч рублей, однако в Dop-shop и Car Modifications Group отметили, что позже «приборка» будет дороже.

К слову, предполагается, что следующее поколение LADA Vesta будет предлагаться с заводской цифровой приборной панелью. А пока, невзирая на популярность машины актуального поколения, для нее предлагается только одна тюнинговая «приборка» Ferrum GF 940, ценой в 28 тысяч рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

Ждём в России: Эксперты назвали автомобильные новинки, которые выйдут на рынок летом

Некоторых из них с нетерпением ждут россияне.

Премиальная копия Chevrolet Captiva: К индийским дилерам приехал внедорожник MG Hector

Что примечательно, новая генерация самого Chevrolet Captiva пока не появилась в продаже,...

«В салоне щупать надо было»: Владельца HAVAL H9 высмеяли в сети за обзор машины

Автомобилист решил пожаловаться «коллегам» на недостаток китайского внедорожника, чем...

Доступная новинка Geely Vision X3 2019 модельного года официально представлена китайским автоконцерном

Заманчивое предложение приобрести модернизированный «заряженный» компакт-кросс по цене...

Чем плох «Крузак»: Блогер рассказал, о чем стоит подумать перед покупкой Toyota Land Cruiser 200

«Крузак» многие считают неубиваемым внедорожником, который стоит раз купить и забыть обо...

Как «выбросить» 1,5 миллиона рублей: О KIA Sportage 2018 года с небольшим пробегом рассказал эксперт

Рынок подержанных авто непредсказуем, однако сегмент авто с возрастом до 1-2 лет самый...

«АвтоВАЗ» шокировал: Все «косяки» LADA Vesta Cross после 10 000 км раскрыл блогер

Российский вседорожный седан обладает красивым дизайном, но не застрахован от...

«Вали отсюда – вот и вся скидка»: О сложностях покупки LADA Vesta SW из салона рассказали в сети

По словам водителей, купить новую «Весту» за наличные деньги – крайне сложно.

Кроссовер Dongfeng S560 за 620 000 рублей появился в продаже

Автомобиль претерпел обновление, в рамках которого получил изменения как салона, так и...

«Как будто для ядерных испытаний готовили»: Достоинства Haval H9 назвал блогер

Специалист рассказал, чем автомобиль лучше конкурентов, и почему машине не страшны водные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ