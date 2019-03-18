Компания Cadillac прозрачно намекнула на скорый выход «заряженных» моделей V-Series

Сегодня, 16:26 \\ Авто/Мото

Несмотря на то, что спорткар CT5-V уже официально представлен, на гоночную трассу эта модель, а также CT4-V «вышли» в легком камуфляже. Очевидно, планируются изменения в более «мощную» сторону, выразили надежду многочисленные поклонники.

Интригующим событием прошедшего на днях в Мичигане мероприятия Chevrolet Detroit Grand Prix стал выход на гоночную трассу сразу двух моделей от компании Cadillac, входящей в состав концерна General Motors – ранее представленных как «заряженные» CT4-V и CT5-V. За рулем спорт-седанов лично сидели президент GM Марк Ройсс и вице-президент по продукту V-Series Кен Моррис.

Оба авто покрывал легкий частичный камуфляж, что намекает на то, что компания не намерена останавливаться на достигнутом. Поклонники и эксперты предположили, что следующей ступенью совершенства и «заряженности» будет битурбированный V8 объемом 4,2 л, так как настоящими техническими параметрами представленных седанов уже никого не удивишь.

Напомним, что в основу CT4-V и CT5-V легла заднеприводная «тележка» Alpha 2 с возможностью подключения полного привода, со спортивной подвеской и 10-ступенчатой АКПП и задним дифференциалом повышенного трения. При этом под капотом CT4-V расположилась 2,7-литровая 324-сильная «турбочетверка», в у CT5-V 3-литровый 360-сильный V6 с битурбонаддувом.

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Автор - Алёна Лескова
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