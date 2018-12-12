Первый пикап от Tesla будет стоить меньше 50 000 долларов

Сегодня, 17:00 \\ Авто/Мото

Глава американской компании Tesla Илон Маск расказал о ценах на новый электрический пикап бренда. По словам топ-менеджера, за будущий грузовой внедорожник придется выложить менее 50 000 долларов.

Маск отметил, что любой поклонник автомобилей Tesla должен иметь возможность приобрести пикап по цене в 49 000 долларов или меньше, что делает его одним из самых доступных машин марки. Однако, возможности электрического грузовичка будут впечатляющими, а его внешний облик выполнен в стилистике киберпанк.

Ранее Маск рассказывал о способностях грузовика от Tesla, заявив, что он будет подобен уменьшенной копии прославленного Tesla Semi. Дальность хода новинки при одном заряде достигнет 800 км. Согласно данным от инсайдеров, пикап от Tesla укомплектуют двумя моторами и полноприводным механизмом. Помимо того, адаптивная подвеска на пикапе позволит применять оптимальные настройки при возникновении той или иной нагрузки.

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Автор - Михаил Соболев
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