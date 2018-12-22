Понаехали: Импорт японских авто в России с начала года возрос вдвое

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

С начала этого года таможня во Владивостоке оформила 26 665 экземпляров различных авто, ввозимых в Россию из-за рубежа.

В прошлом году данный показатель был значительно меньше – эксперты аналитического агенства заявляют, что в этом году импорт японских автомобилей в Россию возрос практически вдвое. Из общего количества растаможенных машин выделяется Nissan Leaf – за пять месяцев было оформлено 995 экземпляров электромобиля.

Что примечательно, за один только май во Владивостоке было растаможено 4 850 «японцев», 44 экземпляра из которых – это вышеупомянутый Nissan Leaf. При этом ещё 33 экземпляра японского «зеленого» автомобиля на данный момент находятся в обработке таможенных постов Владивостокской таможни.

Стоит напомнить, что с прошлого года для жителей Дальнего Востока России начали действовать особые правила на импорт. Так, каждый житель ежегодно имеет право импортировать на территорию РФ один праворульный автомобиль с пробегом, на котором не установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Автор - Алекс Ройзман
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