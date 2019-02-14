«Не описать словами, как она хороша»: Новая Skoda Kodiaq RS восхитила блогера

Сегодня, 16:05 \\ Авто/Мото

Автомобилист заметил, что не может выделить в данном кроссовере ни одной слабой стороны.

Для своего YouTube-канала Nobby On Cars водитель устроил тест-драйв «заряженному» Skoda Kodiaq в особой комплектации vRS, которая отличается от своей стандартной версии новым мотором, а также небольшими доработками в экстерьере и интерьере популярного кроссовера.

7-местный «Кадьяк» оборудуется 2,0-литровым битурбо на 240 «лошадок» и 500 Нм крутящего момента, которые обеспечивают данному авто разгон до «сотни» за скромные 7 секунд, при том, что максимальная скорость чешского кроссовера превышает 200 км/ч.

Водитель остался под впечатлением от управляемости и динамики автомобиля, а также признал, что давно уже не испытывал такого восхищения от кроссовера. И даже высокий ценник, достигающий 63 000 долларов, не портит картину, ведь обзорщик убежден, что Skoda Kodiaq vRS стоит своих денег на все 100%.

«Не описать словами, как она хороша. От комфорта во время езды до функциональности, вместительности и заботе обо всех пассажирах», – резюмировал блогер.

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Автор - Алекс Ройзман
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