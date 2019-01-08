В сети вспомнили о военном внедорожнике «Белозор» от «УАЗ»

Сегодня, 15:10 \\ Авто/Мото

В официальном сообществе компании «УАЗ» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии военного внедорожника, которому присвоили обозначение КШМ Р-125Б «Белозор». Индекс на этом автомобиле расшифровывается как командно-штабная машина, поступившая в распоряжение командиров сухопутных войск.

Интересно, что такая машина была создана с использованием архитектуры УАЗ-469 и использовалась для радиосвязи командиров воинских подразделений. Военный внедорожник комплектовалась радиоаппаратурой, выпускаемой тамбовским заводом «Сигнал». В состав экипажа КШМ входили три человека – командир, водитель и радист.

Сообщается, что электропитание на «Белозоре» обеспечивалось двумя способами – при движении средства связи питались от генератора, а при стоянке – от бензоэлектрической установки. На крайний случай предусматривались резервные аккумуляторы, питание которых производилось через специальный аппарат от бортовой сети.

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Автор - Михаил Соболев
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