Впечатляющая «база»: Самую доступную комплектацию Volkswagen Teramont X представили в Китае

Сегодня, 18:00 \\ Авто/Мото

Базовая модификация большого немецкого кросс-купе оказалась очень достойной.

Мотор-шоу в Китае стало местом для презентации самой доступной комплектации Volkswagen Teramont X, предназначенной исключительно для местного рынка. От кроссовера, продающегося в России, «китайский» Teramont будет отличаться уменьшенными габаритами и некоторыми доработками в экстерьере, такими как: иная линия остекления, вытянутый кузов и исключительно 5-местная компоновка.

Стоимость базовой комплектации Volkswagen Teramont X стартует с 316 900 юаней (почти 3 000 000 рублей), а за «топовое» исполнение премиального кросс-купе водителям придётся расстаться с 488 900 юаней (4 630 000 рублей). При этом оснащение «немца» даже в стартовой версии отличается обилием разных приятных опций.

Впечатляющая «база» Volkswagen Teramont X включает в себя кнопку запуска двигателя, электронный ручник, полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и многое другое, а приводить в движение большой кроссовер доведется 2,0-литровому турбомотору, агрегирующему с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

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Автор - Алекс Ройзман
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