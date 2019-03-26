«Не захватывающая ни в чём»: Почему не стоило выпускать гибридную Toyota Corolla – эксперт

При наличии Toyota Prius, производство похожего на неё гибрида – настоящее безумие, считает эксперт.

В этом убежден популярный американский блогер Doug DeMuro, объяснивший, что не так с Toyota Corolla 2020 модельного года. По словам эксперта, Corolla всегда была максимально простым автомобилем для самых обычных людей, и с новым поколением это никак не изменилось. Эта машина не особо интересна на вид, представляя собой нечто общение между бесконечным количеством большинства современных японцев, но, считает водитель, не так уж и плохо.

«Есть целый пласт людей, которые не смотрят на машины внешне. Они хотят себе нечто на ходу, у чего крутится руль и что едет чуть быстрее среднестатистических автомобилей – простой, элементарный транспорт, и Королла с этим довольно хорошо справляется», – убежден блогер, уточняя, что стоимость данной модели стартует с 24 000 долларов, но при этом её расход не превышает 4,6 литров на 100 км.

Toyota Corolla Hybrid обладает более-менее приличным количеством функций и места в салоне, и купить её всё-таки можно, поскольку она избавит водителей от волнений за состояние своей машины – всё-таки японскую надежность никто не отменял – однако эксперт искренне уверен в том, что выпускать её не стоило, поскольку гибридная «Королла» практически ничем не отличается от такой же Toyota Prius, и японскому бренду стоило бы вложить деньги в выпуск машин в тех сегментах, где он не так сильно представлен: «Она не захватывающая ни в чём!».