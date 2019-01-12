«Ну что вы хотели за такие деньги?»: Обзором на ЗАЗ-1102 «Таврия» за 500 долларов поделился блогер

Сегодня, 13:06 \\ Авто/Мото

Популярный обзорщик с юмором рассказал о том, как себя проявил легендарный ЗАЗ-1102, купленный за 30 000 рублей.

Для начала, блогер с канала ArchiLow попытался разобраться, для чего «Таврия» вообще нужна в 2019 году. По мнению водителя, сейчас она пользуется популярностью исключительно среди пенсионеров и молодых ребят, поскольку это достаточно неплохой вариант в качестве первого автомобиля.

На «вторичке» предостаточно разных вариантов ЗАЗ-1102, причем встретить там можно даже автомобили, которые продают за 2 000 долларов, однако обзорщик рекомендует не бояться обращать своё внимание и на те машины, которые стоят не дороже 30 000 рублей, поскольку в целом они более-менее находятся в одном состоянии.

В первую очередь, при выборе «Таврии» нужно тщательно «прощупать» задние крылья автомобиля на наличие металла. В том случае, если он не сгнил насквозь, и там не осталась одна лишь шпаклевка, можно подумать о том, чтобы купить себе данное авто: «Любой пенсионер вам скажет, что она не едет. Зато любой молодой водитель заявит, что она летит, как пуля!».

Водителю попалась карбюраторная «Таврия» с 1,2-литровым мотором, и блогер убежден, что в её лучшие дни ехала она куда повеселее, чем сейчас. В то же время, даже в условиях 2019 года на ЗАЗ-1102 можно смотреть с уважением, поскольку за 500 долларов купить что-либо достойнее сейчас вряд ли возможно: «Ну что вы хотели за такие деньги? Кинули 500$ на крышу, крикнули «она моя» и уехали в закат, разбираться с тем, как это всё ремонтировать».

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Автор - Алекс Ройзман
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